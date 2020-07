Udinese - Lazio, i precedenti: numeri da schiacciasassi per i biancocelesti

Le gare della 32ª di Serie A sono in archivio e già oggi Atalanta e Brescia apriranno le danze di una nuova giornata. Domani alle 21:45 sarà il turno della Lazio, ospite dell'Udinese. Alla Dacia Arena i ragazzi di Inzaghi vogliono ritrovare i 3 punti dopo le sconfitte rimediate nelle ultime tre giornate. L'Inter ora ha raggiunto i capitolini in classifica mentre l'Atalanta è a -1, dunque non si può più sbagliare. Se il momento della squadra non è dei migliori, a dare fiducia ai biancocelesti per questa sfida ci sono i numeri. Sono ben 7, infatti, le vittorie consecutive inanellate contro l'Udinese negli ultimi incontri, tre delle quali proprio in terra friulana. L'ultimo pareggio, a reti bianche, risale al 31 gennaio 2016 mentre l'ultima sconfitta addirittura al 25 settembre 2014. In quel caso fu Thereau a decidere il match dell'Olimpico, ma per l'ultima vittoria casalinga dei bianconeri bisogna tornare indietro fino al 20 aprile 2013. Da quella partita in poi l'Udinese ha segnato solo 8 gol nelle 15 gare che si sono svolte fino ad oggi, incassandone 21. Numeri di una Lazio nettamente superiore, sia sulla carta che nei fatti, motivo in più per tornare a gioire in un momento così difficile.

