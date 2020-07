Udinese - Lazio, la squadra è atterrata a Trieste - VIDEO

Domani la Lazio, in quel di Udine, proverà ad alzare la testa ed a difendere il secondo posto tanto sudato nel corso di tutta la stagione. Nel pomeriggio la squadra è partita da Roma per raggiungere la città friulana, passando per il capoluogo. Dopo un'ora circa di volo Inzaghi e i suoi sono atterrati a Trieste e da lì poi raggiungeranno Udine in pullman. Il tutto è stato certificato dalla società tramite un video sui profili social ufficiali.

🛬 I ragazzi sono atterrati a Trieste: ora il trasferimento ad Udine! #UdineseLazio pic.twitter.com/63cshr2NK6 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 14, 2020