Udinese, Runjaic verso la Lazio: "Ecco cosa faremo per prepararci"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'esordio di Bologna e Udinese nella nuova Serie A è terminato in parità (1-1). Dopo il fischio finale il tecnico bianconero Kosta Runjaic ha analizzato la gara in conferenza stampa proiettandosi anche sul prossimo impegno contro la Lazio. Queste le sue parole: "Nei prossimi giorni analizzeremo la partita insieme, per poi iniziare a preparare il match contro la Lazio. Però riuscire a segnare dopo aver sbagliato il rigore ci ha fatto bene, anche considerando che non abbiamo avuto molte occasioni per farlo".