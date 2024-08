Udinese, verso la Lazio: Runjaić recupera un attaccante

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

A un giorno dalla sfida contro la Lazio, arriva una notizia positiva per il tecnico dell’Udinese. Runjaić ha riabbracciato un attaccante, ai box per recuperare da problemi fisici legati a un intervento chirurgico per rimuovere una cisti ossea. Damian Pizarro, nuovo acquisto del club friulano, è tornato a allenarsi col gruppo dopo settimane di lavoro personalizzato. L’unico indisponibile per la sfida con i biancocelesti resta Alexis Sanchez per una lesione contusiva distrattiva miofasciale del gemello mediale della gamba sinistra.

