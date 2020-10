UEFA, ritornano i tifosi negli stadi: 30% della capienza nelle coppe

Via libera ai tifosi negli stadi. La UEFA ha annunciato che nelle coppe europee gli spettatori potranno rientrare negli impianti sportivi, non ancora in modo totale. Dopo l'esperimento in Supercoppa, anche in Champions League ed Europa League potremo rivedere gli stadi con una degna cornice di pubblico. Come si legge su calcioefinanza.it, il presidente UEFA Aleksander Čeferin ha dichiarato: “In tempi difficili come questi, è importante riportare la speranza e la passione nella vita dei tifosi. Invitiamo tutti loro a comportarsi adeguatamente e a rispettare le misure sanitarie, per la propria salute e per quella degli altri tifosi del club o della nazionale”. In ogni stadio potrà entrare il 30% della capienza totale sempre nel rispetto delle norme anti Covid come il distanziamento e l'uso delle mascherine.

