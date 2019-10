UEFA, Rocchi per la finale di Champions League ed Euro 2020: ma l'AIA dice no

Strano caso quello che coinvolge il fischietto Gianluca Rocchi, protagonista in positivo del match tra Inter e Juventus. Potrebbe chiudere la sua carriera proprio al termine della stagione, con la possibilità però di togliersi qualche altra soddisfazione. La Uefa è rimasta particolarmente colpita dalle conduzioni di gara offerte dal fischietto di Firenze, tanto da volerlo come arbitro nella finale di Champions League 2020 nel caso in cui nessuna italiana riuscisse a raggiungere l'Ataturk di Istanbul. Ma non solo, l'organo lo ha richiesto anche come secondo fischietto italiano ad Euro 2020 (l'altro è Orsato). Eppure, l'AIA ha deciso di dire la sua: ha detto no a Rocchi e quindi agli assistenti Meli e Preti, ma anche a Valeri indicato per il VAR. Strano caso, che avrà ulteriori sviluppi.

