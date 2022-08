UFFICIALE - Alessio Furlanetto è un giocatore del Renate

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Detto fatto, in poche ore la Lazio e il Renate, club di Serie C, si sono incontrati per accordarsi sul trasferimento in prestito con diritto di riscatto del giovane portiere Alessio Furlanetto. Il classe 2002 è partito oggi alla volta della Lombardia per firmare il contratto che lo legherà alla società nerazzurra. Ecco la nota ufficiale della Lazio:

"La S.S. Lazio informa di aver ceduto temporaneamente sino al 30/06/23 le prestazioni sportive del calciatore Alessio Furlanetto a favore del Renate Calcio".