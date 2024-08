UFFICIALE - Avventura oltreoceano per Reus: l’annuncio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Reus è a tutti gli effetti un nuovo giocatore degli LA Galaxy. Salutato il Borussia Dortmund al termine del contratto, il fantasista tedesco ha deciso di volare negli USA per vivere un'inedita esperienza in MLS, firmando un contratto di due anni e mezzo con i Green and Gold.

Il comunicato ufficiale. "I LA Galaxy hanno annunciato oggi di aver ingaggiato il centrocampista Marco Reus, free agent, utilizzando il Targeted Allocation Money (TAM) per un contratto di due anni e mezzo fino alla fine della stagione MLS 2026. I Galaxy hanno acquisito la Discovery Priority di Reus dallo Charlotte FC in cambio di 400.000 dollari in General Allocation Money (100.000 dollari in GAM 2024; 300.000 dollari in GAM 2025). Reus, che occuperà uno slot del roster internazionale, sarà aggiunto al roster dei Galaxy in attesa di ricevere il visto P-1 e il certificato di trasferimento internazionale (ITC)".