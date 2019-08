UFFICIALE - Bas Dost è un nuovo giocatore dell'Eintracht Francoforte

Il nome di Bas Dost era finito nei radar della Lazio per rinforzare l'attacco ma, già da poco più di una settimana, tutti gli indizi portavano l'olandese in Germania. E così è stato. Dopo una trattativa non semplice, l'ormai ex centravanti dello Sporting Lisbona ha deciso di legarsi all'Eintracht Francoforte. Questo il comunicato del club tedesco: “Nuova firma di spicco per l’Eintracht Francoforte, che potrà contare sui servizi di Bas Dost per il futuro. Il 30enne olandese arriva dai portoghesi dello Sporting Lisbona: ha firmato un contratto triennale fino al 30 giugno 2022”. Per chiudere l'operazione mancava solo l'accordo tra l'Eintracht e il giocatore, raggiunto definitivamente un paio di giorni fa. Ai portoghesi andranno 6 milioni più 2 eventuali di bonus. La Lazio, intanto, resta alla ricerca di una terza punta da affiancare a Caicedo (prossimo al rinnovo) e Immobile. Ormai è ufficiale: se arriverà, quella punta non sarà Bas Dost.

