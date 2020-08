UFFICIALE - Brescia, risoluzione consensuale con Diego Lopez

Diego Lopez saluta il Brescia. Il tecnico uruguaiano non guiderà le Rondinelle in Serie B, come comunicato sul sito ufficiale del club: "Il Brescia Calcio comunica di aver risolto consensualmente il contratto con Diego Lopez, il quale ha mantenuto con la società un rapporto di estrema cordialità e collaborazione. Il club ringrazia López per la professionalità e l’impegno mostrati in questi mesi".

