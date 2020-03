UFFICIALE - Cagliari, esonerato Maran: pronto il sostituto

Addio Maran, è ufficiale. Il Cagliari ha appena esonerato il suo allenatore. Uomo dei record a inizio stagione, prima di finire nel tunnel delle undici partite consecutive senza vittorie (e con soli 3 punti collezionati). Colpa anche della Lazio e di quella rimonta nel recupero alla Sardegna Arena che lo stesso presidente Giulini considera a considerare "un incubo". La società ha diramato la notizia tramite il proprio sito ufficiale: "Il Cagliari Calcio comunica di aver revocato a Rolando Maran l’incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente si interrompe il rapporto di collaborazione con l’allenatore in seconda Christian Maraner e il macht analyst Gianluca Maran. A loro vanno i più sentiti ringraziamenti per la competenza, la serietà e la professionalità dimostrate sin dal loro primo giorno in Sardegna". Per sostituirlo è in pole Walter Zenga. Al suo fianco siederà, nel ruolo di vice, il tecnico della Primavera del Cagliari Max Canzi.

