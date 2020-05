UFFICIALE - Calciomercato Lazio, Durmisi non sarà riscattato dal Nizza

Era ormai praticamente scontato, adesso c'è anche l'ufficialità. Il Nizza non riscatterà Riza Durmisi, che rientrerà alla Lazio per essere piazzato nella prossima finestra di calciomercato. Il comunicato sul sito del club francese: "Prestato dalla Lazio durante il mercato invernale, Riza Durmisi non giocherà più per l'OGC Nizza che ha deciso di non attivare l'opzione di acquisto per il terzino sinistro. Riza ha collezionato quattro presenze nella Ligue 1 e ha disputato una partita della Coppa di Francia. Informato di questa decisione, il nazionale danese ha gentilmente ringraziato il club per questa opportunità e ha augurato il meglio per il futuro. OGC Nizza ha augurato a Riza ogni successo per il resto della sua carriera".