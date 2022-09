UFFICIALE - Calciomercato Lazio, i comunicati sulle cessioni di Rossi e Dziczek

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Giornata di annunci e cessioni in casa Lazio che oltre ad Acerbi, Akpa Akpro e Durmisi, ha ufficializzato anche le cessioni di Rossi e Dziczek. I trasferimenti del polacco e dell'ex Primavera erano stati chiusi in precedenza, ma ora il club biancoceleste li ha ufficializzati. Ecco il comunicato per il centrocampista: "La S.S. Lazio comunica di aver ceduto definitivamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Patryk Dziczek a favore della società polacca Piast Gliwice". Di seguito il comunicato per il centravanti: "La S.S. Lazio comunica di aver ceduto temporaneamente sino al 30/06/23 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rossi Alessandro a favore del Monterosi FC, partecipante al campionato di Serie C".