UFFICIALE - Calciomercato, Mertens rinnova con il Napoli fino al 2022

Alla fine è arrivato il tanto discusso e chiacchierato rinnovo di contratto tra iI Napoli e l’attaccante belga Dries Mertens. Il classe '87, che è da pochi giorni diventato il miglior marcatore nella storia dei partenopei con 122 gol superando Hamsik, ha prolungato per altri due anni il suo accordo con la società azzurra. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha così espresso tutta la felicità per l’ufficialità del rinnovo contrattuale con un post su Twitter dove viene ritratto al momento della firma con il calciatore, scrivendo: “Felice di stare insieme ancora a lungo. Evviva Dries!”. La firma è arrivata nella notte alla vigilia della finale di Coppa Italia e allontana le big che avevano sondato la punta. Dal Chelsea all'Inter, passando per Lazio e Roma, in tante avevano provato a convincere il belga a lasciare Napoli. Alla fine ha prevalso il cuore e il calciatore continuerà la sua avventura con gli azzurri.

