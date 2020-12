UFFICIALE - Champions League, la Uefa ha deciso: Psg - Basaksehir rinviata a mercoledì

AGGIORNAMENTO 23.30 - La gara tra Psg e Istanbul Basaksehir, valida per l'ultima giornata del gruppo H di Champions League, è stata rinviata a domani ore 19. Si riprenderà dal 21esimo minuto con una nuova terna arbitrale.

AGGIORNAMENTO ORE 23.05 - Ancora nessuna novità da Parigi. Si attendono ancora comunicazioni ufficialidalla UEFA. La situazione è surreale e le squadre non sono ancora rientrate sul terreno di gioco.

AGGIORNAMENTO ORE 22.05 - La partita di Champions League PSG-Basaksehir, sospesa per uscita dal campo dei giocatori per una presunta offesa razzista da parte del quarto uomo, potrebbe riprendere dopo le 22. Lo dicono giornalisti francesi vicini al PSG.

AGGIORNAMENTO ORE 21:55 - Ancora non è chiaro se la sfida tra Psg e İstanbul Başakşehir riprenderà, il club turco ha postato una foto con scritto "No To Raciscm". Chiaro il riferimento a quanto accaduto in campo. Per vedere il tweet scorrri alla fine della pagina.

Incredibile a Parigi, dove le due squadre hanno abbandonato il terreno di gioco dopo una sospensione di circa 10 minuti. La clamorosa protesta è nata dalle accuse di Demba Ba al quarto uomo, Sebastian Coltescu: l'attaccante del Basaksheir, in panchina stasera, ha accusato l'assistente arbitrale di aver rivolto epiteti razzisti nei confronti dei giocatori di colore (sembra che abbia usato il termine "negrito", giustificandolo con una scarsa conoscenza dell'inglese). L'arbitro Haţegan ha tentato in tutti i modi di calmare gli animi e di far riprendere il gioco, ma tutti gli sforzi sono risultati vani. È sceso in campo anche il delegato UEFA, insieme a Leonardo. Per ora la partita è sospesa, tra 10 minuti ci saranno nuovi aggiornamenti.