UFFICIALE - Champions League, Valencia - Atalanta a porte chiuse

L'emergenza coronavirus ha coinvolto anche il mondo dello sport, soprattutto dal punto di vista logistico. L'Italia è stata colpita in modo massiccio, ma tutta l'Europa è in allarme. La Uefa, con un comunicato, ha annunciato che il match di Champions League tra Valencia e Atalanta, in programma allo stadio Mestalla il prossimo 10 marzo, verrà disputato a porte chiuse. Le altre sfide in programma per i club italiani sono Barcellona - Napoli, Lione - Juventus, Getafe - Inter, Siviglia - Roma. Si attendono ulteriori comunicazioni in merito.

