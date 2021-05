UFFICIALE - Europei, liste allargate a 26 calciatori: il comunicato UEFA

Adesso è ufficiale. La notizia era nell'aria da tempo. Le rose delle Nazionali per i prossimi Europei saranno allargate da 23 a 26 calciatori con deadline fissata all’1 giugno. Dopo questa data sarà possibile effettuare sostituzioni nella squadra solo fino alla prima gara in programma in caso di serio infortunio o malattia. Di seguito un estratto del comunicato della UEFA: "Euro2020, le squadre includeranno fino a 26 giocatori. Le liste delle squadre verranno presentate il 1 giugno, ma si potranno effettuare sostituzioni illimitate in caso di gravi infortuni o malattie prima della prima partita. I portieri possono essere sostituiti prima di ogni partita".