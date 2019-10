UFFICIALE - Feyenoord, l'ex Lazio Stam ha rassegnato le dimissioni

Jaap Stam non è più l'allenatore del Feyenoord. Come riporta il sito ufficiale del club olandese l'ex difensore della Lazio ha rassegnato le dimissioni dopo la sconfitta per 4-0 subita contro l'Ajax. L'ex squadra di de Vrij dopo 11 giornate è undicesima nella classifica della Eredivisie.

