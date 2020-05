UFFICIALE - Il calcio riparte: si ricomincia anche in Spagna, Albania e Svizzera

Si programma la ripartenza del calcio, non solo in Serie A. Tornerà in campo innzanzitutto anche la Liga spagnola e lo farà con il derby tra Siviglia e Betis giovedì 11 giugno alle 22, per concludersi domenica 19 luglio. Ufficiale la ripresa anche per il campionato svizzero, che invece riprenderà il 19 giugno, mentre in Albania le partite riprenderanno molto prima: già il 3 giugno, la settimana prossima.