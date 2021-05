UFFICIALE - La Salernitana torna in Serie A: decisivo il 3-0 al Pescara

Si è appena conclusa l'ultima giornata di Serie B con il verdetto tanto atteso dalla Salernitana. La squadra campana, grazie al 3-0 rifilato al Pescara, torna ufficialmente in Serie A dopo 23 anni. Decisive in questa partita due conoscenze della Lazio come André Anderson e Casasola, oltre al gol finale siglato da Tutino. Gli uomini di Castori chiudono al secondo posto dietro all'Empoli con 69 punti totali, il che significa promozione diretta nella massima serie senza passare dai playoff.