UFFICIALE - Lazio: Adamonis, André Anderson e Dziczek alla Salernitana 

La Salernitana sul proprio sito ufficiale comunica l'arrivo in prestito di Adamonis, André Anderson e Dziczek: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la S.S. Lazio per l’acquisizione a titolo temporaneo del portiere classe ’97 Marius Adamonis, del centrocampista classe ’98 Patryk Dziczek e dell’attaccante classe ’99 André Anderson Pomilio Lima. La Società comunica altresì di aver raggiunto l’accordo con l’U.S. Avellino 1912 per il trasferimento a titolo temporaneo dell’attaccante classe ’93 Giuseppe Fella".

