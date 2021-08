UFFICIALE - Lazio, Cicerelli e Casasola in prestito al Frosinone: il comunicato

AGGIORNAMENTO ORE 19:50 - È arrivata anche l'ufficialità. Emanuele Cicerelli e Tiago Casasola passano in prestito al Frosinone. Di seguito i comunicati ufficiali: "Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società SS Lazio per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Emanuele Pio Cicerelli. Il centrocampista classe 1994 arriva a titolo temporaneo. Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società SS Lazio per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Tiago Casasola. Il difensore classe 1995 arriva a titolo temporaneo.

Dopo l'acquisto di Zaccagni la Lazio pensa a sfoltire la rosa. In questi minuti si sta definendo la cessione in prestito secco fino a fine stagione di Emanuele Cicerelli. L'esterno classe '94 rimarrà di proprietà dei biancocelesti e, dopo il prestito dello scorso anno alla Salernitana, in questa stagione tornerà in Serie B con i ciociari. Insieme a lui andrà ai canarini, con la stessa formula, l'esterno Tiago Casasola. Dopo l'esperienza in Campania, i due saranno compagni di squadra anche in gialloblu.