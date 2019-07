UFFICIALE - Lazio, l'ex Morrison è un nuovo giocatore dello Sheffield United

Torna in patria Ravel Morrison. Dopo aver rescisso il suo contratto con la Lazio lo scorso febbraio e aver giocato gli ultimi mesi in Svezia, nell'Ostersund, l'ex Manchester United ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo con lo Sheffield United. Terminato il periodo di prova, lo Sheffield ha deciso così di tesserare Morrison. Di seguito il comunicato diramato dal club inglese.

✍️ | Exciting forward player Ravel Morrison is the latest addition to Chris Wilder's Premier League squad.



Following a trial period, the former Manchester United academy graduate has signed a one-year deal with an option for a longer stay with the Blades.#SUFC