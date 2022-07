UFFICIALE | Lazio, Vavro ceduto al Copenaghen: il comunicato

Fonte: sslazio.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Denis Vavro non è più un giocatore della Lazio. La società biancoceleste, tramite un comunicato pubblicato sul sito, ha ufficializzato il trasferimento a titolo definitivo al Copenaghen. Per il difensore si tratta di un ritorno in Danimarca: la Lazio lo acquistò proprio dal Copenaghen nel 2019 e a gennaio della passata stagione è tornato lì in prestito. Lo slovacco a Roma ha trovato poco spazio e quel poco non è stato nemmeno sfruttato al meglio. Oggi si è concluso definitivamente il suo percorso con la maglia laziale.

IL COMUNICATO UFFICIALE - "La S.S. Lazio comunica di aver ceduto definitivamente il calciatore Vavro Denis alla FC Copenaghen".