UFFICIALE - Lecce, Gotti esonerato: un nome è in pole per sostituirlo

TUTTOmercatoWEB.com

Il Lecce continua a non convincere: la squadra è relegata i piena zona retrocessione e il pareggio di ieri contro l'Empoli non ha certo dato una mano a migliorare la situazione. Per questo, nella mattinata di oggi, il club ha annunciato attraverso una nota l'esonero del tecnico Luca Gotti.

Questo il comunicato diramato dalla società sul proprio sito ufficiale: "L’U.S. Lecce comunica di aver sollevato, in data odierna, dall’incarico di tecnico della Prima Squadra il Sig. Luca Gotti. A mister Gotti il ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità, impegno e dedizione, augurando le migliori fortune".

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, in pole per sostituirlo al momento c'è il nome di Marco Giampaolo, ex tecnico di Milan e Sampdoria - fra le altre. Sullo sfondo anche Igor Tudor. Per Giampaolo l'ultima esperienza in panchina risale proprio a quella in blucerchiato: subentrato in corsa a gennaio ha centrato la salvezza nel finale di stagione 2021/22 dopo aver raccolto la squadra al sedicesimo posto, per poi separarsi dai blucerchiati all'ottava giornata della stagione successiva.