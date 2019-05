UFFICIALE - Leonardo e Gattuso salutano il Milan: a giorni il nuovo ds

AGGIORNAMENTO ORE 17:40 - Dopo quello di Leonardo, ora è ufficiale anche l'addio di Gattuso. Il tecnico calabrese e il Milan hanno interrotto consensualmente il proprio rapporto con effetto immediato, come si evince dal comunicato ufficiale del club. Il Milan ha già iniziato le ricerche per l'ingaggio di un nuovo allenatore che dovrà seguire la squadra fin dalla tournée estiva, e la scelta verrà effettuata “nel segno della continuità, della stabilità finanziaria e della crescita sostenibile”. La società rossonera ha ringraziato Gattuso formalmente con le parole dell'ad Gazidis: “Ho avuto il privilegio di conoscere Rino in questi sei mesi dal mio approdo al Club. Rino ha dato tutto se stesso in questa stagione, portando il Milan al più alto punteggio in classifica dalla stagione 2012/13. Ha lavorato senza sosta, assumendosi sempre tutte le responsabilità, ponendo il Club al di sopra di qualunque altro interesse. Dal profondo del cuore: grazie Rino”.

Leonardo non è più il ds del Milan. Mancava solo l'ufficialità ai rumors che da giorni rimbalzavano dalle parti di Milanello, è arrivata pochi minuti fa. Con una nota il club rossonero ha comunicato di aver accettato le dimissioni del brasiliano, ringraziandolo per il lavoro svolto in questa stagione. Ecco le parole di Gazidis, Amministratore Delegato del Milan: "Leonardo è tornato al Milan in un momento di necessità, poche settimane prima della chiusura del mercato estivo. Seppur in circostanze difficili, ha messo il cuore per gestire una congiuntura complicata e ha trasmesso la sua energia e la sua ambizione a tutta la squadra. Sono grato a Leonardo per ciò che ha fatto per il nostro grande Club, e gli auguro il meglio per il futuro". Il Milan ha poi comunicato che a giorni verrà annunciato il nuovo Direttore Sportivo.

