UFFICIALE - Massimo Oddo è il nuovo allenatore del Perugia

Dopo Nesta, sarà un altro ex biancoceleste a guidare il Perugia: Massimo Oddo. Ecco il comunicato ufficiale del club: "A.C. Perugia Calcio comunica di aver affidato l’incarico di responsabile della prima squadra a Massimo Oddo fino al 30 giugno 2021. Mister Oddo ha iniziato la sua carriera da allenatore a partire dal 2013, nelle giovanili del Genoa. L’anno successivo assume l’incarico da tecnico della Primavera del Pescara. A maggio del 2015 Oddo è chiamato sulla panchina della prima squadra subentrando all’esonerato Baroni. Nella stagione successiva Oddo resta alla guida della prima squadra abruzzese ottenendo a fine stagione la promozione in massima serie. Il 14 febbraio 2017, dopo la 24ª giornata, viene esonerato dalla carica di allenatore del Pescara, e il 21 novembre 2017 subentra sulla panchina dell’Udinese al posto di Del Neri. Il 29 ottobre 2018 Oddo viene nominato responsabile tecnico prima squadra a Crotone ma dopo otto partite, tra campionato e Coppa, decide di dimettersi. Massimo Oddo ha avuto una grande carriera da calciatore militando in importanti Club tra cui Milan, Bayer Monaco, Napoli, Lazio, Hellas Verona e Lecce. In Nazionale vanta 34 presenze condite da una rete e la vittoria della Coppa del Mondo in Germania nel 2006. Benvenuto Mister!".

LAZIO, SKY SU TARE - MILAN

CALCIOMERCATO LAZIO, SCHURRLE SI OFFRE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE