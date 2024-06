UFFICIALE - Mbappé è un nuovo giocatore del Real Madrid: il comunicato

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo l'addio al PSG annunciato a maggio, Kylian Mbappè è pronto a iniziare una nuova avventura al Real Madrid sotto la guida di Carlo Ancelotti. I Blancos, dopo la vittoria della Champions League, hanno ufficializzato il colpo dell'estate con un comunicato diramato tramite i canali ufficiali: "Il Real Madrid C. F. e Kylian Mbappé hanno raggiunto un accordo per il quale sarà giocatore del Real Madrid per le prossime cinque stagioni".

