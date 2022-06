UFFICIALE - Ribalta è il nuovo direttore sportivo del Marsiglia: il comunicato

TUTTOmercatoWEB.com

Era nell'aria ma questa mattina è arrivata l'ufficialità. Javier Ribalta è il nuovo direttore sportivo dell'Olympique Marsiglia. A darne l'annuncio dell'ex direttore tecnico del Parma è il club francese con un comunicato diramato dal sito ufficiale.

IL COMUNICATO - "L'Olympique de Marseille è lieta di annunciare l'arrivo di Javier Ribalta nella sua organizzazione sportiva per continuare lo sviluppo del club. È stato nominato Direttore sportivo. A 41 anni Javier Ribalta ha già una vasta esperienza nel mondo del calcio europeo. Ha lavorato per diversi club prestigiosi come Milan, Manchester United e Juventus Torino. Di recente è stato direttore sportivo dello Zenit San Pietroburgo e poi direttore tecnico del Parma Calcio 1913 fino a giugno. Durante la sua permanenza alla Juventus Torino, dal 2015 al 2017, Javier ha potuto collaborare con Pablo Longoria formando un duo che unisce modernità, metodologia ed esperienza nel campo del reclutamento. Riunito nuovamente, questa volta sotto la direzione del club marsigliese, il leader spagnolo avrà il compito di sovrintendere all'intera politica sportiva del club. David Friio, presente in OM dal 2020 come Direttore Tecnico, è stato nominato Direttore Sportivo. Assicurerà il rapporto tra la dirigenza e il gruppo professionistico, nonché la gestione delle squadre di scouting. L'Olympique de Marseille dà il benvenuto a Javier ed è lieto di questa nuova collaborazione".