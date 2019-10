UFFICIALE - Sampdoria, addio Di Francesco: altro esonero per l'ex Roma

La decisione era nell'aria, ora è arrivata l'ufficialità sul sito ufficiale della Sampdoria. Eusebio Di Francesco è stato esonerato e non è più l'allenatore del club blucerchiato. Come già successo con la Roma a marzo dopo il derby perso 3-0 con la Lazio e l'eliminazione dalla Champions League a pagare è il tecnico abruzzese con cui la società di Ferrero ha trovato un accordo per la risoluzione. Questo il comunicato: "Il presidente Massimo Ferrero e l'UC Sampdoria comunicano di aver raggiunto un accordo consensuale con Eusebio Di Francesco e il suo staff tecnico per l'interruzione del rapporto professionale. Il presidente e i suoi collaboratori ringraziano Di Francesco e staff per il lavoro svolto e per la disponibilità dimostrata".

