UFFICIALE | Spezia, rescisso il contratto con Thiago Motta

Non è bastata a Thiago Motta la salvezza conquistata con anticipo per salvarsi a sua volta sulla panchina dello Spezia. La società ligure e il tecnico italo-brasiliano hanno rescisso consensualmente il contratto dopo una sola stagione insieme. Il club a breve annuncerà l'arrivo di Luca Gotti, ex Udinese. La separazione consensuale è stata annunciata con una nota ufficiale: "Spezia Calcio comunica di aver raggiunto un accordo circa i termini della risoluzione consensuale dei contratti dell'allenatore Thiago Motta e del suo staff tecnico. A tutti loro va il ringraziamento del club per i risultati raggiunti".