UFFICIALE - Stam saluta Cincinnati: non è più l'allenatore

L'ex difensore di Lazio e Milan Jaap Stam non è più l'allenatore del Cincinnati. Il club statunitense ha annunciato la separazione tramite un comunicato sul sito ufficiale. Al posto dell'olandese è stato promosso in prima squadra il tecnico di Under 19 e Under 23 Tyrone Marshall.

