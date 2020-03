UFFICIALE - Tokyo2020, rinviati di un anno i Giochi Olimpici: il comunicato

AGGIORNAMENTO ORE 14.05 - Ora è ufficiale: i Giochi Olimpici di Tokyo saranno rinviati al 2021. Il Cio ha appena ufficializzato con un comunicato la notizia anticipata dal premier giapponese Abe: "I Giochi sono rinviati al 2021, non oltre l'estate, per salvaguardare la salute degli atleti e di tutti i partecipanti. Manterranno il nome di Giochi olimpici e paralimpici Tokyo 2020". La fiamma olimpica rimarrà in Giappone.

Shinzo Abe chiederà nelle prossime ore al Comitato Olimpico Internazionale il rinvio dei Giochi Olimpici programmati a Tokyo questa estate dal 24 luglio al 9 agosto a causa della pandemia di COVID-19. Il primo ministro giapponese, riporta l'emittente nipponica 'NHK', in questa conversazione telefonica col presidente del CIO Thomas Bach spiegherà le difficoltà nell'andata avanti nell'organizzazione in questo periodo di emergenza e chiederà una risposta il prima possibile.

