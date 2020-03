Ultras Lazio, la raccolta fondi è stata un successo: raccolti 8 mila euro

Irriducibili non più nel nome, ma sempre di fatto. L'emergenza coronavirus non ha fermato gli Ultras Lazio, tutt'altro, li ha spinti a fare del bene. Come noto da qualche giorno, la Curva Nord biancoceleste (su idea di Angelo Ferrante del gruppo Gate 51) ha messo in atto una raccolta fondi per l'ospedale San Paolo di Civitavecchia. Un'iniziativa sposata e sponsorizzata da tanti esponenti di spicco del mondo laziale, e che per questo ha riscosso grande successo. Stando a quanto riporta la rassegna stampa di Radiosei, infatti, gli Ultras Lazio sono riusciti a raccogliere 8 mila euro in sette giorni. La cifra verrà destinata interamente all'acquisto di materiali necessari al reparto di rianimazione dell'ospedale e, anzi, in parte è già stata utilizzata. Così l'istituto ha potuto sopperire celermente alle mancanze più gravi del reparto.

