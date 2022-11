Un derby "promesso" e la gioia della rinascita: la storia di Giulio, tifoso speciale - FOTO

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Il calcio, tanto bistrattato quanto amato, è in grado, nonostante tutto, di regalarci ancora storie straordinarie. Tutti si sono emozionati leggendo ciò che ha coinvolto Giulio, tifoso della Lazio che ha seguito il derby della Capitale all'Olimpico, accanto a un amico. Non un semplice amico, a dir la verità, ma il dottore che l'ha guarito dall'aplasia midollare, che ha fatto in modo, senz'altro col resto dell'équipe dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, che Giulio tornasse a vivere. Col sorriso che lo contraddistingue e sventolando la bandiera della sua squadra del cuore, la Lazio.

Un anno fa la promessa: "Ti guarisco e poi il prossimo anno andiamo allo stadio insieme a vedere il derby Roma-Lazio, perché capisci che, per quanto tu mi possa stare simpatico, io sempre della Roma rimango". Detto fatto. Di certo, non è stato tutto così semplice, anzi. Ma a distanza di diversi mesi trascorsi in una stanza d'ospedale e un trapianto di midollo, eccoli lì. Fianco a fianco, l'uno accanto a un altro. Uno della Lazio, l'altro della Roma, ma uniti da un legame che, di certo, va al di là della fede calcistica.

Mamma Roberta ha condiviso gli scatti di questi mesi, e del lieto fine: Giulio accanto alla sua Lazio, ma soprattutto ormai guarito. Su Instagram ha raccontato l'inizio e lo sviluppo del legame che si è creato, man mano, tra il ragazzo protagonista della nostra storia e il dottor Palumbo: "Dal primo momento hanno instaurato un rapporto di fiducia e di amichevole ironia. Si sfottevano sulla fede calcistica. Giulio laziale e il dottore romanista. Dopo un anno dall'inizio di tutto, dopo il trapianto di midollo osseo e una complicazione legata al Covid, Giulio ha potuto vivere il suo sogno: tornare allo stadio col suo dottore del cuore. Piano piano, Giulio sta tornando a vivere, i sogni e le speranze lo hanno sempre sostenuto, anche nei momenti più difficili".

Il sorriso di Giulio dice tutto, va oltre. La sua storia ci scalda il cuore. Il suo sogno, ora realizzato, ci emoziona e ci commuove. La promessa del dottore, rispettata, ci fa credere che gli angeli siano anche in Terra. La sua rinascita è la notizia più bella: più di un gol, o una vittoria, addirittura di un successo nel derby. Quel trionfo che Giulio, questa volta, s'è goduto da vicino. Mesi duri, difficili, ma ora finalmente splende il sole.

TORNA ALLA HOMEPAGE