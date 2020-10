Under 19, interrotta la gara tra Inghilterra e Scozia per un caso di Covid

Singolare quanto accaduto nella sfida tra le nazionali Under 19 di Inghilterra e Scozia. La gara tra le due compagini è stato il primo caso di partita interrotta a causa di Covid-19. Infatti, al minuto 43', l'arbitro ha posto fine al match dopo aver appresso che un membro dello staff di una delle due squadre era risultato positivo. Il punteggio era fermo sul 3 a 1 per gli inglesi, che non hanno però potuto portare a termine gara.