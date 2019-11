Under 21, l'Italia vola con l'Islanda: rissa dopo la fine. Esordio per Maistro

L'Italia Under 21 di Nicolato si sbarazza dell'Islanda, battendola 3-0 e scavalcandola in classifica. Al Mazza di Ferrara apre le marcature Sottil (Fiorentina) al 32' e nel finale una doppietta di Cutrone (Wolverhampton) tra l'84' e il 90' chiude i discorsi. Nella corsa a Euro 2021 gli azzurri, dopo 4 partite, si portano a 3 punti dall'Irlanda (che ha 2 partite in più) e una lunghezza sopra l'Islanda (che ha 1 partita in più). Da segnalare al 93' l'ingresso in campo di Maistro, centrocampista in prestito alla Salernitana e di proprietà della Lazio. Dopo il fischio finale rissa dovuta al nervosismo dei giocatori islandesi.

