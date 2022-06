Ungheria, il ct Rossi: "Italia ha qualità. Mancini? E' il futuro della Nazionale"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Uefa/Image Sport

La Nazionale di Roberto Mancini, dopo l'1-1 contro la Germania, domani affronterà l'Ungheria fresca di vittoria contro l'Inghilterra in Nations League. Il ct Marco Rossi ha presentato la gara nella consueta conferenza stampa tornando anche sull'eliminazione degli azzurri dal prossimo Mondiale: "Il fatto che l'Italia non si sia qualificata al Mondiale è stato un shock per tutti, per noi italiani ma anche per chi non lo è. Ha dimostrato di essere una grandissima squadra e lo è ancora: purtroppo, ha avuto tanti episodi avversi che si sono protratti fino alla gara con la Nord Macedonia".

"Qualche episodio fortunato c'era stato durante l'Europeo, ma dopo tutto è stato contro. In Italia, specialmente nel calcio, vogliamo essere i migliori, ma in questo momento dobbiamo accettare che non siamo i migliori ma tra i migliori. Mancini ha dimostrato di avere visione e credo che per il futuro immediato e prossimo saranno parte della Nazionale diversi giocatori che sono stati mandati a casa per ragioni varie, ma l'Italia è giovane e ha qualità e quantità. Io, da tifoso italiano ma anche da addetto ai lavori sarei molto meno catastrofista per questa mancata qualificazione al Mondiale".

"Questa Nations League ci darà punteggio per poter prendere parte ai play-off nel caso in cui non dovessimo qualificarci all'Europeo. Per noi è molto utile, per Germania, Italia e Inghilterra può essere diverso ma è un calendario UEFA e bisogna seguirlo e rispettarlo".