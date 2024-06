Ungheria, paura per Varga: uscito in barella tra le lacrime dei compagni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ore di apprensione in casa dell'Ungheria, per le condizioni di Barnabas Varga. L'attaccante, durante la sfida con la Scozia, è rimasto a terra dopo uno scontro sugli sviluppi di un cross. Il ct Rossi e i compagni hanno chiamato i soccorsi con veemenza, il giocatore ha lasciato il terreno di gioco in barella coperto anche con dei teli. Scene drammatiche a Stoccarda, l'intera squadra è scoppiata in lacrime. La Federcalcio ha pubblicato un primo bollettino sulle sue condizioni, in cui si legge: "Le condizioni di Barnabás Varga sono stabili! Il giocatore è attualmente ricoverato in uno degli ospedali di Stoccarda! Vi terremo aggiornati non appena ci saranno novità sul suo stato di salute”.

