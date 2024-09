Uruguay, Suarez dice addio alla Nazionale: il messaggio di Vecino - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Luis Suárez ha ufficializzato il suo addio all'Uruguay, la sfida di qualificazione al Mondiale contro il Paraguay di venerdì sarà la sua ultima apparizione con la maglia della Celeste. Matias Vecino, compagno di avventure dell'attaccante, lo ha voluto ringraziare pubblicamente per quanto fatto in questi anni. Le parole del biancoceleste: "Grazie mille Lucho per tutte le gioie che hai dato a noi uruguaiani! È stato un piacere e un grande privilegio condividere tanti dei momenti".

