Usa, Trump messo sotto impeachment. Il Tycoon: "Nulla di sbagliato"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato messo sotto impeachment alla Camera con 223 sì, 169 no e 38 astenuti. Soltanto due deputati democratici hanno votato contro il primo articolo di impeachment. Nel frattempo Trump nel corso di un comizio a Battle Creek, in Michigan, si è così rivolto ai suoi sostenitori: "Non abbiamo fatto nulla di sbagliato. Abbiamo l'appoggio del partito repubblicano".