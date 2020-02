Uva: "La Lazio gioca ad altissimi ritmi. Sono felice di questo"

Vedere la Lazio in seconda posizione mette le vertigini. Anche il vicepresidente della UEFA Michele Uva, ai microfoni di Radio Uno Rai, ha commentato il momento dei biancocelesti: "Ho visto la partita di ieri e seguo la Serie A da appassionato. La Lazio gioca ad altissimi ritmi e non vedevamo un campionato così equilibrato da circa un decennio. Sono felice di questo. Spero che le italiane riescano ad arrivare in fondo anche in Champions e in Europa League".

