Vaccini Lazio, D'Amato: "Ecco quando vaccineremo i trentenni"

La campagna vaccinale nel Lazio non accenna a rallentare, per fortuna. I numeri sono ottimi e i cittadini stanno rispondendo benissimo se si pensa che solo a maggio le prenotazioni sono state 1.300.000. L'Assessore alla Sanità Alessio D'Amato ha fissato anche l'obiettivo dopo che già il presidente della regione Zingaretti ha assicurato di essere vicini per il Lazio all'immunità di gregge.

