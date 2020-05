Valentini: "Lotito? Serve maggiore sobrietà, rappresenta anche la Serie A"

Antonello Valentini, ex dirigente della Figc, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, esprimendosi in particolare sulle recenti dichiarazioni del presidente della Lazio Claudio Lotito: "La Juventus è la favorita. Se si dovesse arrivare ai playoff, cosa che non piace a molte società, forse rischierebbe qualcosa. Lotito? Serve un comportamento diverso, maggiore sobrietà. Non rappresenta solo la Lazio ma la Serie A. Queste battute non fanno onore a un consigliere federale".

Coronavirus / Pregliasco: "Tifosi allo stadio? Possibile, ma avanti con cautela"

Petkovic: "Fiero di far parte della storia della Lazio. Il calcio deve ripartire"

TORNA ALLA HOMEPAGE