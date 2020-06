Valentini punge la Roma: “Squadra in crisi, solo Malagò può salvarla”

La Roma è in crisi. Le vicissitudini societarie, tra trattative per la cessione inconcluse e licenziamenti, non aiutano i risultati, già di per sé non entusiasmanti. La sconfitta di ieri contro il Milan ha spento quasi definitivamente i sogni Champions degli uomini di Fonseca. Antonello Valentini, giornalista ed ex membro della Figc nel ruolo di Capo ufficio stampa e Direttore generale, ha punzecchiato la squadra e il presidente del CONI Malagò, noto tifoso giallorosso. Di seguito le sue parole affidate ad un post sulla propria pagina Facebook.

L'ATTACCO A MALAGÒ - "Roma in crisi, si allontana la Champions League. Senza società non c’è una grande squadra: solo Malago’ può salvarla. Solo lui può risolvere a questo punto la crisi nera della Roma che vede allontanarsi la qualificazione Champions, a 9 punti dal quarto posto dell’Atalanta: Giovannino Malago’, l’intraprendente presidente del CONI, antico tifoso giallorosso,non potrà tirarsi indietro.

Del resto, senza una grande società non c’è una grande squadra : tra avventurieri e cowboy, Malago’ è chiamato dal popolo romanista a un intervento autorevole e decisivo per rimettere in piedi la Roma.

Se ne sta già occupando da tempo, con scarso successo e dietro le quinte (come il ruolo gli impone), ma è arrivato il momento di gettare in campo il suo cuore giallorosso.Al cuore -com’è noto- non si comanda."

