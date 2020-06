INFERMERIA - Lazio, da Cataldi a Marusic: il punto sugli infortunati

In vista dell’insidiosa trasferta di martedì contro il Torino, la Lazio continua a fare i conti con gli infortuni. Inzaghi è costretto a fare affidamento sempre sui soliti in attesa che arrivino buone notizie dall’infermeria. Qualcuno è un po’ più avanti con il recupero, vedi Marusic che ha giocato l’ultimo spezzone nel match contro la Fiorentina. Leiva invece salta la gara contro i granata e prova ad essere arruolabile nel match di sabato prossimo contro il Milan. Il tecnico biancoceleste si concentrerà in particolar modo sulle condizioni di Cataldi, Correa e Marusic per capire se saranno disponibili dal primo minuto nella partita di martedì.

CATALDI - Il numero 32 è l’unico centrocampista di spessore a disposizione che può far rifiatare Parolo, Milinkovic e Luis Alberto. Per lui una distorsione alla caviglia destra che gli ha impedito di disputare il match vinto contro la Viola. Cataldi continua a lavorare per un recupero che però rimane complicato. La sua presenza nella gara dell’Olimpico Grande Torino rimane un enigma.

CORREA E MARUSIC - Non semplice anche la situazione di Correa, sceso comunque in campo negli ultimi 20 minuti nella scorsa partita. Il Tucu ha un problema al polpaccio e proverà a ristabilirsi per affiancare Immobile nella trasferta di domani. Anche Marusic ha giocato l’ultimo spezzone di partita contro la Fiorentina, facendo rifiatare Lazzari, e dando il suo contributo alla squadra. Con il recupero completo del montenegrino, Inzaghi ritroverebbe una pedina fondamentale che può giocare su entrambe le fasce del suo centrocampo. Per vedere in campo Adekanye e Raul Moro, fermi per guai muscolari, bisognerà aspettare ancora un po'. Il capitano Lulic, dopo l'operazione alla caviglia, tornerà a disposizione direttamente dalla prossima stagione.

RETROGUARDIA - In difesa potrebbe rientrare dal primo minuto Stefan Radu per sostituire Bastos che non ha convinto il tecnico nel match di sabato sera. Vavro, invece, non ha recuperato ancora al 100% dal problema agli adduttori. Inzaghi attende anche il recupero di Luiz Felipe, fermo per un problema al polpaccio e non ancora disponibile.

