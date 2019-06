Var, Mazzoleni: "Impossibile farne a meno, è il nostro futuro"

La Var è ormai tecnologia affermata nel calcio di oggi, sempre in via di perfezionamento. Intervistato da "L'Eco di Bergamo", l'ex arbitro Mazzoleni ha detto la sua: "Il Var è un vantaggio per tutti, a qualsiasi arbitro lei lo chieda si sentirà rispondere: adesso farne a meno sarebbe un gran problema. Tutti ne sollecitano l'introduzione. Il nostro futuro sarà anche questo: aiutare gli arbitri all'estero, formandoli all'utilizzo della tecnologia. Mi hanno chiesto di dare una mano, so che quella è una via preziosa per aiutare i giovani sul campo. Dato che mi vedo ancora in questo ambiente, perchè no".

