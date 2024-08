Velasco, i complimenti della Lazio: "Nella storia al primo colpo"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Italvolley femminile scrive la storia. Prima medaglia d'oro nella pallavolo italiana alle olimpiadi grazie alle ragazze di Velasco che in finale travolgono 3-0 gli Stati Uniti. Un trionfo azzurro nel pomeriggio di Parigi e le medaglie italiane diventano 40 in questa edizione. Pioggia di complimenti per il tecnico argentino, tra i protagonisti principali di questa cavalcata. Anche la Lazio si congratula sui social con il suo ex dirigente. Si legge su X: "𝐍𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐚𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐜𝐨𝐥𝐩𝐨! Complimenti a coach Velasco e a tutte le ragazze dell’Italvolley per questa straordinaria impresa!".