Ventura: "Lazio e Salernitana società legate. Su Cicerelli..."

In casa Salernitana ha fatto discutere il passaggio alla Lazio di Cicerelli, che resterà in prestito in granata. In conferenza stampa il tecnico Gian Piero Ventura ha provato a fare chiarezza sul tema: "Secondo me se ne sta parlando anche troppo. Tutti i calciatori sono ambiziosi, Cicerelli in cuor suo poteva sperare di approdare alla Lazio a prescindere dagli sviluppi che ci sono stati in queste ore. Se ti accontenti di vivacchiare a Salerno devi cambiare mestiere. Sono società legate Lazio e Salernitana, la Salernitana è figlia del proprietario della Lazio, nulla vieta che già l'anno prossimo potranno tornare qui Novella, Morrone e lo stesso Cicerelli qualora ce ne fosse la necessità. Passare alla Lazio non significa che giocheranno necessariamente lì. In generale io sono contento che il valore di molti giocatori in organico sia aumentato, sono arrivate delle richieste importanti da club di categoria superiore. Per fortuna il mercato è chiuso e cercheremo di fare il massimo con i giocatori che abbiamo a disposizione".

