Verona, giornata di recupero: da domani la Lazio entra nel mirino. Senza Amrabat...

Sono due le squadre che studieranno la Lazio in questa settimana: il Verona e il Parma. Una situazione strana, inconsueta, che i biancocelesti dovranno affrontare passo dopo passo. Prima i gialloblu più a nord, allora. La squadra di Juric arriverà all'appuntamento dell'Olimpico meno acciaccata, ma con la stessa condizione fisica dei biancocelesti. Entrambe le compagini, infatti, sono scese in campo domenica alle 15:00. Una domenica fortunata per il risultato (1-1 a San Siro contro il Milan, ndr) ma che è costata un sacrificio all'Hellas, costretto ad arrivare a Roma privo dello squalificato Amrabat. Comunque, questa mattina anche il marocchino ha partecipato - insieme ai compagni scesi in campo al Meazza - alla seduta di scarico prevista allo Sporting Center “Paradiso” di Peschiera. Per il resto del gruppo allenamento tradizionale composto da: riscaldamento, possessi, partita a campo intero, partita a campo ridotto e lavoro aerobico. Domani partiranno le prove tattiche, il tempo stringe.

